Proviseurs : comment appliquer les nouvelles règles du Covid ?

À quelques jours de la rentrée, les emplois du temps des élèves et des enseignants préoccupent habituellement Olivier Beaufrère, proviseur. Mais cette année 2021, c'est la mise en place du protocole sanitaire. Il nous emmène découvrir son nouveau matériel installé dans la cantine. Deux outils afin d'améliorer la qualité de l'air et ainsi d'éviter les contaminations et la fermeture de classe. C'est sa priorité cette année, avec la campagne de vaccination qu'il doit organiser dans son lycée. Faute de pouvoir demander aux élèves de fournir une attestation, il prévoit un questionnaire facultatif. Selon les besoins des collèges et des lycées, plusieurs s'offrent aux élèves. Ils pourront se rendre dans un centre de vaccination voisin ou recevoir leurs injections au sein même de leurs établissements, avec des soignants venus spécialement. Avec ce nouveau protocole sanitaire, seuls les élèves vaccinés seront accueillis s'il y a un cas positif dans une classe. Pour les autres, cours à distance et sept jours d'isolement. La suite dans le reportage ci-dessus.