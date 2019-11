"Proxima" porte sur les fragilités d'une femme dans l'espace

Au cinéma, coup de projecteur ce samedi soir sur le film d'une réalisatrice française, consacré à l'espace. Il a été diffusé il y a deux jours, à bord de la Station spatiale internationale. "Proxima" raconte l'histoire d'une astronaute qui se prépare à quitter la Terre, mais aussi sa fille pour une très longue mission. Le scénario a été inspiré d'un témoignage réel et montre combien il est difficile d'être une femme dans ce milieu d'hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.