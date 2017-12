Le PS est éparpillé façon puzzle

Parler du Parti socialiste à un élu socialiste n'est pas toujours chose aisée. Il n'est pas facile non plus de porter tous les jours les couleurs des perdants à l'Assemblée nationale. Pulvérisé en juin 2017 par la vague En Marche !, le groupe PS rebaptisé Nouvelle gauche a perdu quatre-vingts-dix pour cent de ses troupes, passant de trois cent à trente-un députés. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est désormais député apparenté à la République en marche. Tandis que Benoît Hamon a lancé sa propre formation, "Génération.s". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 02 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.