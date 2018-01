PS : quatre candidats sont en lice pour briguer la tête du parti

Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Maurel sont depuis ce samedi après-midi officiellement candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Julien Dray, qui avait laissé planer le doute, n'a finalement pas déposé sa candidature. Et Delphine Batho n'a pas recueilli suffisamment de parrainages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.