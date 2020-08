PSG-Bayern Munich : "Une nouvelle occasion de marquer l'histoire" pour Kylian Mbappé

À la veille de la finale historique de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, dans quel état d'esprit sont les joueurs parisiens ? Kylian Mbappé, l'attaquant star de Paris Saint-Germain, s'est exprimé en précisant qu'il voulais toujours marquer l'histoire du pays et demain, c'est une nouvelle occasion". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.