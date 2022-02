Psychiatrie : quatrième fugue en dix jours à Toulouse

Ce samedi matin, on ne passe plus à l'hôpital Gérard Marchant, la sécurité a été renforcée. La veille, un homme interné après un viol commis en 2011, considéré dangereux, s'est enfui de cet hôpital psychiatrique. Âgé de 43 ans, il chercherait, d'après des médias locaux, à rejoindre son ex-compagne qu'il a déjà agressée. La police est activement à sa recherche. C'est la quatrième fugue en deux semaines dans le secteur. La première, c'était le 19 janvier, celle d'un homme interné pour meurtre en 2013. Surnommé le cannibale des Pyrénées, il avait mangé le cœur de sa victime. Le 23, un homme interné pour meurtre fugue lui aussi. Le 27, le fugitif était en soin intensif pour tentative d'assassinat et vendredi, c'est donc un violeur qui s'était enfui. Ces quatre fugues ont toutes eu lieu près de Toulouse : une à l'unité psychiatrique de l'hôpital Purpan et trois à Gérard Marchant. Dans le quartier résidentiel le plus proche de cet établissement, on ne s'inquiète pas, mais on s'interroge. Une infirmière, qui travaille en milieu hospitalier, pointe un manque de moyens. TF1 | Reportage F. Litzler, F. Soyer