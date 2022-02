Psychiatrie : quatrième fugue en dix jours à Toulouse

La sécurité est renforcée depuis ce samedi matin devant l'hôpital psychiatrique Gérard Marchant à Toulouse. Des vigiles plus nombreux pour empercher toute nouvelle fugue. Vendredi, un homme considéré comme dangereux s'est enfui de cet établissement. Il a été interné après un viol commis en 2011. Il a 43 ans et chercherait d'après des médias locaux à rejoindre son ex-compagne qu'il a déjà agressée. La police est toujours à sa recherche. Cette fugue d'un patient dangereux, c'est en fait la quatrième d'une série commencée il y a dix jours. Le 19 janvier, c'est un homme surnommé "le cannibale des Pyrénées " qui arrive à s'enfuir. Interné depuis 2013, il avait mangé le cœur de sa victime. La police l'a rattrapé après trois jours de cavale alors qu'il agressait un passant. Le 23 janvier, un autre homme aussi interné pour meurtre fugue. Le 27, c'est autour d'un patient interné pour tentative d'assassinat. Et hier, le fugitif était donc gardé en unité psychiatrique pour viol. Ces patients sont considérés comme pénalement irresponsables. Ces quatre fugues ont toutes lieu à Toulouse. Une à l'hôpital Purpan et trois à celui de Gérard Marchant. Un hôpital psychiatrique qui dispose d'une partie sécurisée, fermée et réservée aux patients potentiellement dangereux. Ils y restent sous surveillance. Mais l'hôpital est avant tout un centre de soins. D'après nos informations, 40 patients considérés comme pénalement irresponsables sont internés à Gérard Marchant. Un soignant nous confie que les équipes sont en sous-effectif. Après cette succession de fugues, l'ARS assure dans un communiqué avoir pris des mesures en instaurant un contrôle des entrées et sorties, un renforcement de la surveillance et des gardes supplémentaires en plus de la fermeture des unités psychiatriques jusqu'à lundi. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Mislanghe, M. Larradet