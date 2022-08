Psychopathe et escroc : le fugitif anglais toujours recherché

Une maison discrète, isolée au bout d’un chemin, des volets souvent fermés et les portes cadenassées. Désormais, cette demeure en pierre est, pour la justice, une pièce à conviction, peut-être le lieu que l’escroc anglais, Robert Henry-Freegard, avait choisi pour séquestrer sa dernière compagne. Dans le village, les habitants semblent redouter cet énigmatique fugitif. Depuis deux jours, le Britannique est un fantôme. Les gendarmes tentent toujours de retrouver sa trace. Il fait dire que Freegard a un certain talent pour tromper son monde et se volatiliser. Vingt ans que cela dure. D’après les enquêteurs anglais, il aurait fait, au total, une dizaine de victimes. Chaque fois des femmes dont il lavait le cerveau. L’ancien barman et ex-garagiste avait un scénario bien rôdé. Il se faisait souvent passer pour un agent des services secrets de sa majesté. Ses proies, tombées dans le panneau, tel un gourou, il les faisait vivre recluses, séquestrées dans des conditions insalubres, coupées de leurs proches, prêtes à lui verser toutes ses économies. Freegard avait de faux papiers : David Clifton ou David Hendy, autant d’identités toutes inventées par ce roi de l’imposture. Libéré de prison en 2009, Freegard n’était plus recherché. Il semblait élever des chiens de chasse dans la Creuse. Mais les policiers britanniques ont désormais beaucoup de questions à poser à Sandra Clifton. La compagne de l’escroc n’avait pas donné de nouvelles à sa propre famille depuis maintenant sept ans. Aux gendarmes français qui la protègent, elle a confié être persuadée que le mal est partout. Jugée très fragile psychologiquement, elle reste convaincue qu’un seul homme peut lui venir en aide. TF1 | Reportage G. Brenier, N. Chiesa, P. Delannes