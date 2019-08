Publicité : faites passer vos messages depuis le ciel

Cet été, au bord de la mer, vous avez sûrement vu passer des banderoles publicitaires volantes. Avec le bruit du moteur de l'avion et les messages en gros caractères, impossible de passer à côté de ces campagnes de pub aériennes. Le concept ne date pas d'hier mais a toujours autant la cote. Au Cap d'Agde, certains commerçants ne peuvent plus s'en passer. Même les particuliers s'en servent pour faire passer des messages personnels. Comptez toutefois 350 à 500 euros pour les voir dans le ciel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.