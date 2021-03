Puces électroniques : comment l’Occident est devenu dépendant

Dans ce labyrinthe de puces électroniques, il est impossible de l’apercevoir. Et pour cause, nous cherchons encore plus petit qu’un grain de sable, le semi-conducteur, un composant indispensable pour beaucoup d’industries, comme celle de l’automobile. Et dans cette puce, tout s'arrête. Des États-Unis à la Hongrie, une trentaine d’usines en ont fait les frais faute de stocks. C'est aussi le cas dans l’Hexagone, celle de Renault à Sandouville est obligée de stopper sa chaîne de production, mettant 1 800 salariés au chômage partiel. “On est dans l’attente. On va travailler au jour le jour, parce qu’on dépend d’approvisionnements de pièces en Asie. Et ça, ce n’est pas acceptable”, déplore Fabien Gloaguen, délégué syndical FO-Renault. Comment est-ce possible ? C’est simple. Toute l’électronique d’une voiture est alimentée grâce à cette puce, des essuie-glaces jusqu’aux fenêtres en passant par les radars de recul. Le problème est qu’il n’y en a pas assez pour tout le monde. S’il fait rouler nos voitures, le semi-conducteur permet aussi de faire fonctionner nos ordinateurs, téléphones, consoles, télévisions ou radios. Bref, les producteurs de puce ont l’embarras du choix et fournissent au plus offrant. “Le semi-conducteur, c’est le nouvel or de l’industrie. Les producteurs de semi-conducteur privilégient les marges les plus importantes. Et globalement, les constructeurs viennent après avec des volumes moindres et des prix très discutés", précise Eric Champarnaud, expert en automobile, cofondateurs “C-ways”. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.