Puissant séisme à Taiwan : 6,9 sur l'échelle de Richter

La terre vient de trembler, plusieurs personnes sont à terre et il y a des répliques. Au fond d’une rue au sud de Taïwan, tout près de l’épicentre du tremblement de terre, un bâtiment s’est effondré. Les secours viennent d’extraire deux survivants du supermarché écroulé. Une mère et sa fille sont toujours prises au piège. Comme l’épicentre du séisme se trouve au sud de Taïwan, le Japon vient d’émettre une alerte au tsunami pour ses îles les plus proches, par précaution. À Taïwan, les dégâts sont importants, dont des trains renversés, une gare en partie détruite, et un pont autoroutier sectionné en son centre. Le bilan définitif du séisme n’est pas encore établi. Les secousses ont été ressenties partout sur l’île. C’est notamment le cas dans la capitale, Taipei, située à 250 kilomètres de l’épicentre. TF1 | Reportage B. Christal