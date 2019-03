Pujaudran : les écoliers s'appliquent à l'exercice démocratique

Dans la commune de Pujaudran, les écoliers de CM2 ont chaque semaine une heure de temps pour partager leurs idées et débattre. Président, secrétaire, maître du temps ou encore donneur de parole, garçons et filles s'appliquent à l'exercice démocratique au Conseil d'élèves. La parole d'un enfant vaut autant que celle d'un adulte lors de cette séance. L'objectif est de développer l'esprit critique des écoliers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.