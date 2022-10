Pulls, thermostat... Les Français exaspérés par les conseils

Une chose est sûre, vous n'échapperiez pas aux conseils. Baisser le chauffage, éteindre la lumière, mettre un gros pull ou prendre des douches, le gouvernement communique à fond. Alors samedi matin, dans Verrières-le-Buisson (Essonne), on sature déjà. "Ils me saoulent", lâche une vieille dame, sous le rire des autres habitants. "Ce dont le gouvernement nous dit, on l'a eu fait il y a 80 ans et on le fera parce que, c'est nécessaire, mais à un moment donné, on n'est plus des enfants", insiste son voisin. Ils sont bien conscients qu'il faut fournir des efforts, mais halte à l'infantilisation ! "J'ai 62 ans. Je n'ai pas attendu pour savoir si je devais allumer la cheminée, mettre un pull ou un col roulé", dit une femme. Chez le poissonnier, c'est un autre élément qui fait mouche pour accepter de relever le défi de l'économie d'énergie. "Tant que ça touche le portefeuille, ça fait mal", dit-il. Marc et Laurence n'ont eu besoin de personne pour leur dire de ne pas prendre de voiture pour les petits trajets. Chez eux, ils ont adopté comme des grands ces gestes qui doivent faire la différence. Mais ils sont pour que le message soit rabâché encore et encore, surtout après avoir prêté leur maison aux enfants. " Ils n'avaient pas forcément conscience des dépenses d'électricité liées au chauffage. On l'a vu quand on a mesuré sur la facture un impact direct de la consommation. Donc, ça reste quand même très important de communiquer là-dessus", Marc. En tout les cas dans Verrières-le-Buisson, on a pris les devants : la promenade, c'est à cheval. TF1 | Reportage M. Dupont