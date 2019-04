Punaise de lit : que faire pour s'en débarrasser ?

Les punaises de lit prolifèrent ces dernières années. C'est un peu inimaginable, mais ceux qui sont infectés vivent un calvaire qui peut aller jusqu'à la dépression. Ces petites bêtes sont difficiles à éradiquer. Pour y remédier, il faut faire appel à l'insecticide. Il est aussi possible de les tuer avec une température de plus de 47 °C. Que faut-il faire pour s'en prémunir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.