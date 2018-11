"Pupille" : Gilles Lellouche bouleversant en père d'accueil

"Pupille" sort mercredi sur les écrans. On retrouve Sandrine Kiberlain et Gilles Lellouche et Élodie Bouchez à l'affiche de ce film qui raconte l'histoire de Théo, un bébé né sous X. Un nourrisson à qui on va trouver des parents adoptifs. Jeanne Herry, la réalisatrice, a rencontré de nombreux travailleurs sociaux pour cette production. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.