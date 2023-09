Putsch au Niger : comment la France a perdu pied au Sahel

Au Niger, on retrouve des slogans anti-français. Un drapeau tricolore recouvre un cercueil. Les manifestants et le nouveau régime exigent le départ des forces françaises, encore présentes sur place. Les opinions sont nourries par une propagande diffusée sur les réseaux sociaux, sur lesquels ils s’informent en majorité. Au Niger, 1 500 soldats français sont déployés pour combattre les djihadistes. Mais ils ne peuvent pour le moment mené aucune opération militaire, reclus dans leur base, l’une des dernières au Sahel. En 2020 dans la région, il y en avait dix, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Aujourd’hui, il ne reste plus que deux bases militaires. Dans les trois pays, qui sont tous d’anciennes colonies, la France est violemment critiquée. En quelques années, l’influence française s’est effritée. Au Mali en 2020, un coup d’État destitue le président et le nouveau régime rompt avec l’Hexagone. Deux ans plus tard, au Burkina Faso, l’ambassade est attaquée. Les ressortissants sont rapatriés à Paris. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, T. Vartanian, G. Vuitton