PV en Finlande : plus on est riche, plus on paye !

En Finlande, les policiers sont intraitables sur les routes. Au-delà de 20 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, l'amende n'est plus forfaitaire mais devient proportionnelle à vos revenus. Plus vous êtes riche, plus vous payez, et le montant est sans limite. En 2018, l'ensemble des amendes pour excès de vitesse a rapporté 60 millions d'euros à l'État.