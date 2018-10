Pyrénées-Atlantiques : les ourses slovènes attendent des petits

Durant la semaine du 1er octobre 2018, le gouvernement a mobilisé des moyens importants pour la réinsertion des deux ourses slovènes dans leur habitat naturel. En effet, Claverina, âgée de sept ans, est arrivée le 4 octobre 2018 sur le sol béarnais. Elle a été rejointe par Sorita, âgée de huit ans, le 5 octobre 2018. A noter que leur venue partage les élus locaux et les éleveurs d'autant plus que les bêtes sauvages attendent des petits. La grande mission de suivi commence pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.