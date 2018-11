Pyrénées espagnoles : les ours attirent les touristes

Dans les Pyrénées, la réintroduction de deux femelles ours slovènes a provoqué un tollé du côté des éleveurs français. Mais il est étonnant de voir combien leurs voisins espagnols, eux, n'ont pas du tout réagi de la même façon. En Espagne, les ours sont mêmes devenus un atout touristique majeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.