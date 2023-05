Pyrénées-Orientales : enfin la pluie… Mais trop peu !

Les habitants n’y croyaient plus. La pluie est arrivée ce dimanche dans les Pyrénées-Orientales. Il n’avait pas plu depuis plus de 60 jours. Mais aujourd’hui, les précipitations sont faibles, dix fois moins importantes qu’au mois de mars dernier. Pour une maraîchère, cette pluie ne résoudra pas le problème de sécheresse. Dans le verger du département, c’est le même constat, pour les abricots, il est déjà trop tard. L’agriculteur misait sur les pluies de ces derniers jours pour sauver ses vignes. C’est décidé, il va devoir, là aussi, les sacrifier. “Il y a plus de raisins que de végétation. On va devoir enlever ces raisins puisque là, les vignes sont en train de s’épuiser. On travaille pour produire et là, on va devoir détruire la production, c’est malheureux”, réagit-il. Trois millimètres de plus sont tombés dans les Pyrénées aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. Il en faudrait cent fois plus pour enrayer la sécheresse dans le département. TF1 | Reportage A. Bacot, M. Scarzello