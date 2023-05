Pyrénées-Orientales : la vente des piscines hors-sol interdite

Avec déjà 22 °C aux thermomètres, certains habitants des Pyrénées-Orientales bichonnent sans attendre leur piscine hors-sol. C'est le cas de Thierry Oblet qui veut donner à ses 10 000 litres d'eau une couleur digne de la Méditerranée voisine. Ce père de famille préfère devancer la future interdiction préfectorale qui empêchera de vider sa piscine pour ensuite la remplir. Si on est pris en flagrant délit, on encourt 1 500 euros d'amende. Dès la semaine prochaine, l'Etat va davantage durcir le ton. Acheter une piscine hors-sol sera interdit dans les Pyrénées-Orientales. Bien moins chères que les piscines enterrées, leur vente explose généralement à l'approche de l'été. Le type des modèles visés n'est pas encore connu ni la durée de l'interdiction, mais certains habitants pestent déjà et peu importe la sécheresse qui frappe de plein fouet leur département. Dans ce grand magasin de Cabestany, le gérant accepte la mesure avec philosophie, même s'il sait qu'elle représentera forcément un manque à gagner. Les autorités semblent toutefois avoir oublié que commander ces piscines hors-sol restera possible sur Internet. Finalement, ceux qui jugent cette interdiction utile sont bien rares. Eux rappellent que la sauvegarde de l'environnement passe aussi par des gestes symboliques. L'Etat devrait annoncer d'autres mesures pour économiser l'eau. Cette fois, les stations de lavage automobile ainsi que les jacuzzis d'hôtel pourraient être dans le collimateur. TF1 | Reportage G. Brenier, M. Poujol, E. Alonso