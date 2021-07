Pyrénées-Orientales : retour du masque face au variant Delta

Marcher sans masque dans les villes du bord de mer ou Perpignan. À partir de samedi, ce ne sera plus possible. À part dans les espaces naturels, le masque sera obligatoire dans tous les espaces publics extérieurs des Pyrénées-Orientales. L'autre mesure annoncée ce vendredi, c'est l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. De nouvelles restrictions, car dans le département, l'épidémie est en pleine recrudescence. On compte 256 cas pour 100 000 habitants aujourd'hui. Dans une pharmacie à Perpignan, le nombre de tests positif a brutalement augmenté. Selon David Areste, le responsable de la pharmacie, il y avait entre trois et cinq par jour dans les grands jours. Maintenant, c'est minimum dix à quinze par jour. Cela peut même aller jusqu'à 30 en une journée. Dans un centre dépistage à Cabestany, il y avait seulement 1% de test positif il y a deux semaines. Aujourd'hui, c'est monté à 7%. Le responsable, Benoît Marnet affirme que le variant Delta est plus contagieux. Le profil des personnes contaminées a changé depuis la première vague. Le Dr Chantal Malzac, médecin généraliste parle de jeunes entre 20 et 30 ans. De nouvelles mesures pourraient donc être prises en fonction de la situation sanitaire et de la tension hospitalière.