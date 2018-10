Pyrénées : les premiers flocons de la saison font leur apparition

Ce samedi 27 octobre, l'hiver a chassé l'été indien dans le département des Hautes-Pyrénées. À La Mongie, un léger manteau blanc a déjà recouvert toute la station. Et pour les commerçants du village, il s'agit d'un début de saison plutôt promoteur. En attendant l'arrivée des vacanciers au mois de décembre, ce sont les habitants qui profitent de ces premiers flocons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.