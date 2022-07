Pyromanes : qui sont-ils ?

Un pompier volontaire est mis en examen. Il est suspecté d'avoir allumé plusieurs feux dans l'Hérault. Le scénario est à peine croyable. Peut-on détecter un pompier pyromane ? Très compliqué selon les psychologues et les pompiers que nous avons interrogés. Il y a bien une visite médicale et un entretien psychologique au moment du recrutement, mais rien qui concerne la pyromanie en particulier. Pour Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, il faudrait creuser davantage le passé des candidats. "Nous demandons des extraits de casier judiciaire. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que nous allions plus loin dans l'analyse de ces casiers judiciaires au travers des traitements des antécédents judiciaires. Donc, c'est un fichier plus conséquent qui retrace plus clairement tout ce qui est délit et crime liés à l'individu", explique le pompier. La pyromanie, maladie mentale reconnue à part entière touche moins de 1% de la population française, selon les experts. Y a-t-il un profil type du pyromane ? Chaque cas est particulier. Mais les spécialistes constatent qu'il s'agit dans la grande majorité d'hommes âgés de 16 à 40 ans. Ils agissent le plus souvent près de chez eux. Quelles sont leurs motivations ? Selon Marjorie Sueur, psychologue experte judiciaire près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le passage à l'acte des pyromanes s'explique de plusieurs façons. "Ça peut être un besoin de reconnaissance, besoin d'attirer l'attention sur lui, d'être présent sur les lieux de l'incendie. Et donc, non seulement, c'est lui qui détient le secret tant qu'il n'est pas mis en cause. Et après, il a le privilège et le plaisir aussi de pouvoir aider les personnes qui sont sur place", indique la psychologue. Il existe des méthodes de traitement de cette maladie, en particulier à travers la psychothérapie. TF1 | Reportage R. Bey, M. Desmoulins, M. Simon-Le Gall