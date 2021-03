Qatar : à la découverte des écuries Al Shaqab

Avec sa fierté naturelle, sa queue relevée et ses grands yeux profonds, le pur-sang arabe est considéré comme le cheval le plus élégant au monde, mais aussi le plus cher. À une demi-heure de Doha, la capitale, se trouve Al Shaqab. Un immense complexe cinq étoiles luxueuses où l'on élève, dresse et bichonne des purs-sangs arabes depuis près de 30 ans. C'est le père de l'émir actuel qui a posé la première pierre de cette écurie extraordinaire. Dans ce lieu, chaque étalon doit devenir un athlète de haut niveau. Alors, à chaque étape de son entraînement, il est suivi de très près. Pour obtenir une musculature parfaite, rien de mieux que la piscine. Les 400 pensionnaires bénéficient aussi d'un spa ultra sophistiqué. Tout a été pensé pour favoriser le bien-être du cheval. Les plus beaux des plus beaux se trouvent dans les quartiers royaux de l'émir du Qatar. On y trouve 62 chevaux très spéciaux dont le prix de vente peut atteindre deux millions d'euros. Pour préserver la race, les Qataris ont même créé une clinique de reproduction au cœur du centre. Des semences qui se vendent aussi dans le monde entier et qui rapportent beaucoup d'argent à l'écurie. Al Shaqab, c'est aussi un hippodrome qui possède trois arènes pour accueillir les courses hippiques les plus prestigieuses. Ce complexe est devenu une référence sur la scène équestre internationale.