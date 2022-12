Qatar : ces supporters français très surprenants

Ils se surnomment “les Corsaires”, c'est un groupe de supporters venus des Hauts-de-France, avec des profils variés. Et que ce soit pour la première ou pour la quatrième Coupe du monde que chacun est venu, il a fallu anticiper. Cela fait un an que Kevin et Gaétan ont posé leur rouge. Un ancien footballeur au Qatar depuis dix ans a même créé des chess aux couleurs des pays de la Coupe du monde, avec la France chevillée au cœur. Mais on n’a pas besoin d’être Français pour être derrière les bleus. Thoufeer et ses amis viennent du Sud de l’Inde et s'étaient déjà rendus en Angleterre ou en Russie pour voir jouer pour voir jouer la France. “Je me souviens de la finale, mon père m’a réveillé au milieu de la nuit pour regarder le match, et depuis, c’est resté dans ma tête”, explique l’un de ses amis. Les Indiens sont attristés qu’on les accuse d’être rémunérés par le Qatar, c’est bien avec leurs économies qu’ils iront ce dimanche, encourager leur équipe favorite. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Ponsar