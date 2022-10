Qu'a fait TotalEnergies de ses super profits ? La mise au point de François Lenglet

Les salariés voudraient être augmentés, les députés voudraient taxer les super profits, le gouvernement demande des ristournes sur le prix de l'essence. Sans oublier les plus discrets, mais pas les moins voraces : les actionnaires. Que fait TotalEnergies de son argent ? L'année dernière, 30 milliards sont partis en impôts, taxes et charges dont deux milliards seulement en France, parce que la quasi-totalité des profits sont réalisés à l'étranger, principalement dans les pays producteurs de pétrole et de gaz. L'investissement mobilise, lui, quatorze milliards au Qatar par exemple, ou en Ouganda, pour sécuriser l'approvisionnement des années futures et dans les renouvelables. Il reste les dividendes, dont 8,2 milliards ont été versés aux actionnaires en 2021, presque autant que les salaires à neuf milliards. Et c'est pourtant moins que ce que pratiquent les autres compagnies pétrolières. Et si TotalEnergies diminuait cette somme, les actionnaires vendraient leur titre et nous prendrions le risque de voir l'énergéticien tricolore racheté à bas prix par des Américains ou des Britanniques. La France s'en porterait-elle mieux ? Ce n'est pas sûr. TF1 | François Lenglet