Qualification en quarts de finale : des supporters français prolongent leur séjour

En direct de Doha, Alison Tassini se trouve parmi les supporters français, présents pour soutenir l'équipe de France lors du match opposant la France à la Pologne. Parmi eux, il y a ceux qui se sont trompés dans l'achat de leur billet d'avion, comme Lazarre, qui a pris un billet de retour pour le dix décembre. Il est alors bien heureux de pouvoir prolonger son séjour. Il y a aussi ceux qui, malheureusement reprennent l'avion dès demain matin, comme Jean-Louis. À la question de savoir s'il n'est pas trop déçu de rentrer. "Mais oui, bien sûr, et la nuit va être trop courte. On se lèvera à trois heures du matin pour prendre l'avion à sept heures. On quitte le Qatar, mais on pense revenir pour la finale", répond-il. Il faut noter que les supporters sont très optimistes pour la suite. Le match entre la France et la Pologne a été décrit pour la plupart comme magique, un incroyable match ! On entend les supporters chanter "On est en quarts de finale". TF1 | Duplex Alison Tassini