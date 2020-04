Quand des cardiologues ou des chirurgiens esthétiques viennent prêter main-forte en réanimation

Des chirurgiens esthétiques, des cardiologues et des infirmières ont quitté leur poste pour venir prêter main-forte à leurs collègues des services covid-19. Une formation express pour apprendre de nouveaux protocoles et de nouveaux traitements prise en charge. C'est notamment le cas à l'hôpital privé Jacques Cartier de Massy (Essonne).