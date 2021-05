Quand Emmanuel Macron se prête au jeu des anecdotes de McFly et Carlito

Emmanuel Macron était face à McFly et Carlito pour un concours d'anecdotes attendu. Il y a donc eu des rires, un coup de fil à Kylian Mbappé, quelques secrets dévoilés ainsi qu'une Marseillaise version métal dans les jardins de l'Elysée. Comme résultat, l'émission a été très produite, sans vainqueur ni vaincu. Et sans message politique non plus. En une heure à peine, elle a obtenu 500 000 vues. L'émission est venue clore une semaine de communication présidentielle. "Il est dans une bulle où tout va bien à l'Elysée dans un cadre magnifique avec des gens sympathiques à faire de petites blagues. Est-ce que ça, ça va être perçu par les Français comme positif ou comme décalé et bizarre ? C'est un peu tout le pari d'Emmanuel Macron", a expliqué Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil. Le chef de l'Etat était vendredi à Nevers pour le lancement du "Pass culture", qui a été dévoilé d'abord sur l'application TikTok. Un concert de rap pour conclure et un message présidentiel. C'est la fin d'une séquence totalement calée sur le calendrier du déconfinement.