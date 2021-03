Quand la betterave devient tendance

Crue, cuite, en jus détox... la betterave a des bienfaits pour la santé. Les grands chefs la subliment et les nutritionnistes la recommandent. Un retour en grâce bien mérité après des années de purgatoire. Si beaucoup ne connaissent que les rouges, il en existe pourtant de couleurs différentes. Aux côtés de la classique boule rouge violacée, il y a l'Albina Vereduna, la Chioggia et d'autres variétés anciennes. Et c'est la spécialité de Laurent Berrurier, un producteur installé en Île-de-France. Ces betteraves aux couleurs ensoleillées, le chef Julien Mercier les travaille de différentes façons. On est loin des fameux souvenirs de réfectoire. Même les feuilles, comestibles, apportent une touche esthétique et gustative. Les vertus nutritionnelles de ce légume gagnent à être connues. "La betterave a 43 calories sur 100 grammes d'aliments. Ce qui est peu mais elle est très riche en antioxydants. C'est un légume qui apporte beaucoup de vitamine B9", explique la diététicienne-nutritionniste Corinne Fernandez. En bon protecteur du système immunitaire, ce légume répond aux préoccupations du moment en matière de santé et d'alimentation.