Quand la flambée des prix des carburants réorganise les vacances !

Départ en vacances, soleil au rendez-vous, moment en famille... vous avez toutes les raisons de vous réjouir sauf au moment de passer à la pompe. Les prix des carburants atteignent des records et poussent les vacanciers à prendre juste ce qu'il faut. Et quand la facture est aussi salée, pas d'autres choix que de revoir son budget vacances à la baisse. Aussi, nombreux sont ceux à s'arrêter uniquement pour une pause-café. Ce n'est un secret pour personne. Mieux vaut faire le plein avant de partir, car les prix sont encore plus élevés sur les autoroutes. Ils peuvent représenter le double. À défaut d'anticiper, certains optent pour le partage de la note. "On fait un peu de covoiturage, parce que ces augmentations représentent un budget plus important. On fait attention, mais il ne faut pas qu'on se prive de vacances non plus", précise ce vacancier. Rouler moins vite et ne pas surcharger votre véhicule vous permettra également de moins consommer.