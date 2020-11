Quand la mode s'adapte au télétravail

Les escarpins au fond du placard, les tailleurs dans des cartons, le télétravail impose son vestiaire confortable. Depuis septembre dernier, Chloé travaille dans son salon. Elle a donc réorganisé toute sa penderie. Elle a ainsi troqué ses chemisiers à fleurs et autres jolies pièces contre des pulls en maille et des bas de survêtement. Font également partie du look, les chaussettes et bien sûr le pyjama. Attention toutefois de ne pas tomber dans le piège du laisser-aller. Selon Pascal Monfort, un expert des tendances, il faut toujours faire la distinction entre le moment où l'on est au repos et celui où l'on travaille. Les vêtements aideraient à faire ce distinguo d'après lui. Conscientes de ces nouveaux comportements, des marques ont développé des modèles aussi confortables qu'esthétiques. Ceux-ci ont vu leurs chiffres exploser. Le jogging, décliné dans toutes les matières, est en tête des ventes. Des marques, qui surfent sur la mode du vintage, ont vu leur chiffre d'affaires atteindre des records historiques.