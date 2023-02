Quand l'alerte retentit à Kiev

"Il y a une alerte, vous devez vous cacher dans un abri. Il faut y aller, il faut y aller", avertit un passant. À Kiev depuis un an, les alertes aériennes ont retenti plus de 660 fois, soit deux par jour en moyenne. Nous descendons au sous-sol de notre hôtel, rejoindre les salariés et quelques clients. Il n'y a aucune panique, la procédure est rodée. Dans ce monde moderne, on peut même suivre le début et la fin des alertes à la minute près sur son téléphone. La durée d'une alerte varie en fonction de la situation. "Si les Russes utilisent des missiles, ça peut être assez rapide. S'ils utilisent des drones, des attaques de drones, là, ça peut prendre trois heures pour tous les détruire", nous explique-t-on. À la fin de l'alerte, la vie reprend presque normalement, jusqu'à la prochaine fois. Nous rencontrons une habitante de la capitale ukrainienne, à qui nous posons la question suivante : "Ça veut dire quoi vivre avec le stress permanent d'une alerte qui peut se déclencher à tout moment ?" Ça signifie un peu qu'à chaque fois, c'est toi qui peux être le suivant. Il faut le prendre comme la règle du jeu, comme la réalité.", répond Anna. TF1 | Reportage Anne-Claire Coudray