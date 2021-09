Quand le baby-foot se réinvente

Un but à 14 km/h, vitesse de balle, nombre de victoires et de défaites, classement, tout est enregistré. Ce baby-foot est connecté. Aux quatre coins de la table de jeu, plus de cendrier mais des QR codes à flasher avant de démarrer une partie pour accéder à une application sur leur téléphone. Ce loisir, créé il y a plus d’un siècle, s’éloigne peu à peu des bars et des restaurants et trouve aussi sa place chez vous. C’est la volonté de cette entreprise familiale. Ici, tout est fabriqué sur place, à la main et peut être personnalisé pour les clients du monde entier. Des baby-foot haut de gamme, vendus entre 5 000 et 13 000 euros. L’un d’entre eux, symbole du savoir-faire français, a été distingué à l’Élysée en juillet dernier.