Quand le cirque se réinvente

Tigre du Bengale, tigre des neiges... ils ont fait les belles heures du cirque traditionnel, ébloui des générations et ont fait la tête d'affiche des plus grands spectacles. Mais les animaux sauvages ne sont plus aujourd'hui les bienvenus sur la piste. Sans attendre le vote définitif de la loi interdisant les animaux sauvages, beaucoup de cirques les ont banni de leur spectacle. Entre les numéros de force et d'adresse chez le cirque d'hiver Bouglione et les ambiances cabarets avec dîner-spectacle chez Arlette Gruss, il faut trouver d'autres recettes et ça ne se fait pas sans mal. Ancien dresseur, André José Bouglione a rompu avec la famille pour monter son spectacle. Ici, les seuls animaux tolérés sont ces hologrammes pas vraiment effrayants. UN nouveau langage pour un nouveau public. Et cette mutation, le cirque de création a su l'accompagner abandonner la succession de numéros au profit d'une réalisation quasi théâtral de ses acrobaties. TF1 | Reportage M. Croccel, B. Lachat, Q. Danjou