Quand le coronavirus inspire les street-artistes

Les street-artistes s'emparent de la crise sanitaire liée au coronavirus. Ils décrivent nos nouveaux modes de vie sur les murs des grandes villes. Des fresques, pochoirs et collages rendant hommage aux personnels soignants et rappelant les gestes barrières. Petit tour d'horizon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.