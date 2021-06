Quand le "Lac des Cygnes" se modernise

Cela fait presque un an que les 26 danseurs de la compagnie ont été privés de leur public. "On est tous très avide de danser, de retrouver le studio, tout le processus de création ...", raconte une danseuse. Assoiffé d'espace et de liberté, le scénographe ne s'est rien refusé. A la partition de Chekovski, il ose mêler musique orientale, flamenco et techno. Mais son "Lac des Cygnes" ne rompt pas complètement avec la tradition. Il se regarde comme une toile recouverte de plusieurs siècles de peinture. "Comme les peintres qui se répandent à travers les siècles, vous prenez "Le déjeuner sur l'herbe" de Manet repris par Cézanne et Picasso. On peut imaginer la même chose avec la danse", a expliqué Angelin Preljocaj, chorégraphe. "La vraie question qui m'est venue c'est, est-ce que nos enfants et les enfants de nos enfants sauront ce que c'est un lac et ce que c'est un cygne dans quelques années", ajoute-t-il. Dans une tempête d'émotion, d'écume et de plume, voici un "Lac des Cygnes" comme nous ne l'avions jamais vu.