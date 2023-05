Quand le vitrail prend la lumière

L’opération de mise en place de vitrail est délicate. Caroline et Philippe, ont commandé ce vitrail, en image, il y a près d’un an. C’est un jeu de couleur qui forme des bulles, ils l’ont imaginé avec l’artiste. Depuis sa reconversion, comme vitrailliste il y a deux ans, Isabelle Adragna, crée de plus en plus de vitraux pour des particuliers. Elle fabrique toutes ses pièces sur mesure, dans son atelier en Dordogne. Frédéric et Manuella Zumelaga, proposent des ateliers d’initiation en Gironde. Pour réaliser une petite lampe, il faut juste quelques heures de travail et tout commence par le choix des verres. Les deux artistes se sont lancés dans la fabrication de lampes en vitrail, il y a trois ans et ils ont déjà créé plus de 30 pièces différentes. Ce matin-là, ils présentent leur création dans une boutique d'ameublement et de décoration à Bordeaux (Gironde). Petites, grandes, classiques ou colorées, les modèles sont très variés, pour plaire à tous types de clients. Les prix vont de 170 euros à plus de 1 000 pour certains modèles plus élaborés. Le couple d'artisans travaillent principalement sur des commandes, le verre et toutes ses possibilités laissent la place à l’imagination. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier