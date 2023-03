Quand les bateaux de pêche partent à la casse

Un vieux bateau de 32 ans, il ne lui reste plus que deux sorties en mer avant d'être mis à la casse. Ce chalutier vieillissant est difficile à entretenir. Chaque fois qu'il part pêcher quatorze jours en haute mer, il consomme 25 000 litres de carburant, ce qui coûte aujourd'hui 18 000 euros. En ajoutant les cinq membres de l'équipage et des quotas de pêche très restrictive depuis le Brexit, l'activité n'est plus rentable. En contrepartie d'une aide européenne d'un million d'euros, cette entreprise va détruire deux de ces six bateaux. Que va-t-il advenir des marins qui pêchent sur ces navires depuis plusieurs années ? Au port de Loctudy, quatre bateaux partiront à la casse d'ici cet été. A quelques kilomètres se trouve le port de Guilvinec, premier port de pêche artisanale de l'Hexagone. Ici, c'est une vingtaine de chalutiers, soit la moitié de la flotte, qui sera détruite. Au-delà des pêcheurs, toute une filière est en crise. Moins de bateaux, c'est moins de poissons à décharger, à préparer et à vendre chaque jour. A la criée du Guilvinec, on estime que l'activité portuaire va fortement baisser, - 30% en à peine quatre mois et 800 emplois menacés. TF1 | Reportage M. Guénégan, C. Blanquart, R. Cassan