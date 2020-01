Quand les chefs d'entreprise deviennent ambassadeurs de leur territoire

En Bretagne, à Rostrenen, des entrepreneurs ont décidé de faire la promotion de leur territoire pour attirer d'autres entreprises et créer des emplois. En 2018, Intermarché a voulu délocaliser sa base logistique dans un autre département. Près de 200 emplois ont été menacés mais un repreneur s'est fait connaître rapidement. En parallèle, d'autres entreprises se sont installées dans la même zone et les 200 employés ont été réembauchés. Comment expliquer la réussite de ce sauvetage économique ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.