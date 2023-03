Quand les médecins quittent la Sécu

C’est écrit sur la plaque, “médecin non conventionné”. Comme presque 1% de ses collègues en France, le docteur Paliard a fui la Sécu. La consultation est à 55 euros, deux fois le tarif de base. Ses journées sont beaucoup plus allégées qu’auparavant. La Sécurité sociale participe, mais c’est moins d’un euro. C'est rare que les mutuels remboursent plus de dix euros. Le médecin, lui, dit retrouver un rythme de travail plus décent. Il ne fait qu’une ou deux visites à domicile l'après-midi, rarement plus. Avec une activité réduite, le docteur Paliard gagne autant qu’avant, en travaillant moins. Quitter la Sécurité sociale chez les médecins, la pratique divise plus que jamais. Il y a ceux qui craignent un système à deux vitesses et ceux qui réfléchissent à sauter le pas. Il y avait un millier de participants lors de la première assise du déconventionnement. Si on regarde les chiffres en France, il y a 80 000 praticiens appliquant le tarif de la Sécurité sociale, c’est le secteur 1. Puis il y a 31 300 avec dépassement d’honoraires, c'est-à-dire secteur 2. Et enfin, ils sont 796 à être non conventionnés. TF1 | Reportage F.X Ménage, O. Cresta