Quand les selfies deviennent un business

Il est impossible de faire autrement. Notre reportage sera rempli de clichés. Bienvenue à Selfie WRLD, la première chaîne commerciale entièrement dédiée à l'art de l'autoportrait sur téléphone. Dans ces boutiques, le client paie pour en prendre par dizaine, par centaine. "C'est un endroit où vous pouvez être vous-même. Et vous utilisez votre créativité", se réjouit une Américaine. Des couleurs vives, des thèmes simples, la trentaine de décors mise à la disposition des clients est taillée pour les réseaux sociaux. Cliché, vous disait-on. Celui du diner américain par exemple, faux milk-shake inclu ou l'intérieur d'un jet privé et ces coupes de champagne. Dans la vidéo en tête de cet article, ces deux amies ont payé chacune l'équivalent de 20 euros et ont donc une heure pour s'essayer à tous les arrières-plan. Alors, sur les réseaux sociaux, toute ressemblance de votre photo à celle d'un autre n'est pas fortuite. Car en moins de deux ans, il s'est ouvert 29 magasins de selfie dans tous les États-Unis. Au beau milieu de cette galerie commerciale, la boutique intrigue et attire des clients de tout âge pas forcément rompus à l'exercice. La suite dans le reportage ci-dessus. TF1| Reportage M. Derrien, V. Mortreux, B. Dujardin