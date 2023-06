Quand l'intelligence artificielle bouscule notre quotidien

Dans l'écran, une intelligence artificielle redonne vie aux célèbres peintres. Samedi 17 juin 2023, Van Gogh en 3D sera installé dans les musées, un guide de luxe pour les visiteurs, nourri par les connaissances d’un spécialiste mondial et de ce qu'il cache dans sa poche. Plus de 900 lettres, un million de mots, pour décrypter sa personnalité. L'intelligence artificielle est capable d'identifier vos problèmes de peaux, de vous faire essayer des vêtements, ou de rendre autonomes les robots. D'un côté, il y a ceux qui imitent l'humain, comme les machines de Tesla et d'Elon Musk, de l'autre, ceux qui s'inspirent de la nature, des traits félins, de très gros yeux, comme Miroki. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours dans les locaux de ses créateurs français. Une forme animale, pas de jambe, de long bras. L'intelligence artificielle permet à Miroki d'interagir avec l'homme. Cette silhouette rassurante a été pensée pour être plus facilement acceptée des patients dans les hôpitaux. Le robot est censé aider les aide-soignants dans leur tâche quotidienne. Dès l'année prochaine, des tests sont prévus dans quatre établissements parisiens. TF1 | Reportage T. Jarrion, E. Fourny, V. Gauquelin