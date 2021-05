Quand l'intelligence artificielle se met au service de la musique

Quel lien y a-t-il entre la musique de Daft Punk et celle de Mozard ? À priori, il n'y en a aucun. Mais détrompez-vous, on peut désormais leur trouver de nombreux points communs, grâce à l'intelligence artificielle. Dans un laboratoire, chaque morceau est analysé et décomposé. Les ordinateurs détectent dans la musique que l'on écoute ce que l'oreille et le cerveau humains ne peuvent pas. Ce nouvelles données permettent de faire de nouvelles classifications sur les plateformes musicales en fonction, non plus des genres, mais de l'ambiance recherchée. Pour l'auditeur, l'intérêt est d'élargir les horizons musicaux, et même découvrir de nouveaux artistes. Il peut même se voir proposer des morceaux selon son humeur et le contexte dans lequel il écoute de la musique. Mais cette innovation profite également aux maisons de disques, car pour elles, c'est une occasion de promouvoir les artistes. En décomposant un morceau, la machine est capable de faire un résumé d'une quinzaine de secondes seulement, mais stratégique. C'est exactement la durée d'une vidéo sur TikTok, meilleur réseau de diffusion musicale