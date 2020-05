Quand pourra-t-on nous rendre en voiture dans les pays frontaliers de la France ? Le 20H de TF1 vous répond

À partir de quand pourra-t-on nous rendre en voiture dans les pays frontaliers de la France ? Peut-on quitter son logement étudiant pour retourner chez ses parents qui habitent à plus de 100 kilomètres ? Pendant ce déconfinement, le 20H de TF1 répond à toutes vos questions pratiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.