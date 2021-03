Quarante jours dans une grotte : ils vont tester le confinement extrême

Elle restera fermée pendant 40 jours. Après cette grille, il faut marcher presque un kilomètre pour accéder à la base de vie, le cœur de la mission “Deep Time”. Christian Clot, un explorateur-chercheur, concepteur et directeur de la mission “Deep Time”, nous explique : “On peut imaginer que celui-ci va devenir un lieu de transit, de rencontre où on viendra se dire, tiens, tu fais quoi ?”. Dans cette salle de l’immense grotte de Lombrives se trouvent deux tonnes de nourriture, des tables, une gazinière. Mais les tentes, où dormiront les membres de l’expédition, se trouvent encore plus loin. “C’est à 600 mètres d’ici, donc très loin. Dans une partie difficile d’accès. Ce qui fait qu’ici, ils peuvent faire tous les bruits qu'ils veulent. ils peuvent chanter, crier, ça n'impacte pas le lieu de sommeil. C’est vraiment important parce qu’en réalité, cela nous arrive de moins en moins souvent d’être dans un silence total pour dormir”, ajoute Christian Clot. Justement, le but de la mission est de mesurer les effets sur le cerveau de la privation totale de repère temporelle, une montre ou la lumière naturelle. “Nous, on n’a aucune idée de quel peut être l'impact sur la matière grise du cerveau, par exemple, la mémoire, la perception et la représentation du temps évidemment”, nous affirme Dr Etienne Koechlin, un neurobiologiste de la mission “Deep Time”. La mission a été rendue possible par le travail d’une centaine de bénévoles. Pendant trois semaines, ils ont acheminé dans la grotte toute la logistique, quatre tonnes de matériels transportés à dos-dos. “Les bénévoles ont mis tellement de cœur à tout préparer qu’on espère que ça ne va pas être si difficile qu’ils le pensent”. Ce dimanche après-midi, les quinze membres de la mission ont profité de leurs dernières heures à l’air libre. Ils sont médecins, scientifiques ou prof de maths, Marie-Caroline Lagache est bijoutière. La mission “Deep Time” s’achèvera le 22 avril. Commencera alors la longue étude des données recueillies, attendues dans de nombreux domaines comme la conquête spatiale ou la recherche sur la maladie d'Alzheimer.