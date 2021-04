Quarante jours dans une grotte : retour à l’air libre !

Cela fait 40 jours qu’ils n’ont pas vu cette lumière ni senti la chaleur du soleil. C’est une première mondiale ! Ce groupe de 15 personnes a vécu près d’un mois et demi dans les entrailles de la terre, en dehors du temps. C’est Jérémy Roumian, le directeur des opérations de la mission “Deep Time”, qui leur a annoncé jeudi soir la fin de l’aventure. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à passer les dernières 36 heures avec eux. Pour eux, le temps s’est ralenti, ils pensaient en avoir encore pour plusieurs jours. “On ne s’attendait pas du tout à ça. Là, j’en était à mon 27e cycle au soir”, nous confie Alexis Monseigny, un aventurier. C’est fou et forcément émouvant pour les sept femmes et huit hommes qui ont accompagné Christian Clot dans cette expédition scientifique. “Merci d’avoir accepté de venir dans cette grotte. Ce n’était pas évident et j’espère sincèrement que cette expérience-là a correspondu à quelque chose qui était important pour vous. Et soyez fier de ce que vous avez fait”, leur a déclaré ce concepteur, directeur et leader de cette expédition. Entre jeudi soir et ce samedi matin, ils ont donc eu peu de temps pour ranger les quatre tonnes de matériel, et rassembler une vie sous plastique dans 100% d’humidité. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.