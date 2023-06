Quarante jours seuls dans la jungle : sauvés in extremis

Les enfants, que toute la Colombie attendait, sont fragiles et peut-être faibles, mais vivants. Sauvés, hélitreuillés en pleine nuit, ils sont là tous les quatre, toute la fratrie. Ils peuvent pour la première fois baisser la garde, être pris en charge, et enfin avoir du répit. Après 40 jours passés seuls dans la jungle, en lutte pour rester vivants, on les découvre très amaigris avec un visage creusé, mais vraisemblablement aussi sans jamais s'être découragés, comme l'atteste une photo, dans la vidéo en tête de cet article. La bonne nouvelle a aussitôt fait bondir le cœur inquiet de leur grand-parent. Une centaine de militaires et plusieurs communautés locales ont été mobilisés dès le crash de leur petit avion, le premier mai 2023. Même si leur mère et les deux autres adultes n'ont pas survécu, personne n'a voulu interrompre les recherches. Portés par des indices découverts à plusieurs kilomètres de l'accident, de nuit comme de jour, petit et grand moyen ont donc été mobilisés. Les enfants ont finalement été retrouvés à cinq kilomètres de l'avion. Pris en charge par cet appareil médicalisé, en image, c'est à Bogota qu'ils sont désormais hospitalisés pour délivrer tout un Pays de l'angoisse. TF1 | Reportage F. Leenknegt, E. Fauret