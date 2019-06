Quart de finale du Mondial féminin : quel dispositif anti-canicule au Parc des Princes ?

Ce vendredi 28 juin 2019, quelques minutes avant le début du match France contre États-Unis, notre journaliste Jean-Marie Bagayoko est entré en direct depuis le Parc des Princes. Il a parlé du dispositif anti-canicule mis en place dans le stade. D'après lui, des brumisateurs ont été installés dans les tribunes et certaines joueuses portent un gilet rafraîchissant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.